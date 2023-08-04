Между Европой и Азией: топ мест в Ростове, где лучше встречать закаты и рассветы

Закаты и рассветы можно наблюдать недалеко от дома. ФОТО: ПОПОВА Екатерина

До конца лета время еще есть, поэтому не спеша начинаем смаковать каждый денек этого августа.Так как не у всех есть возможность и время гулять по городским паркам или созерцать Дон на набережной, мы решили найти места в шаговой доступности от дома, где можно полюбоваться августовским закатом или рассветом.

МЕСТО, СЛОВНО ИЗ ФИЛЬМА

Первой нашей точкой стал памятник стачке 1902 года в Железнодорожном районе Ростова. Мемориал был установлен на месте митингов во время ноябрьской забастовки рабочих промышленных предприятий города 121 год назад.

Дело в том, что в начале XX века ростовские рабочие трудились на заводах и фабриках по 12 и даже по 14 часов без выходных и праздников, а получали за свой труд гроши. Недовольство трудяг копилось, а 2 ноября 1902 чаша терпения переполнилась. Именно тогда работников котельного цеха Владикавказской дороги обсчитали. Люди стали требовать справедливой оплаты. Но их просто прогнали. И на следующий день прошел митинг.

Эту смотровую площадку оценят те, кто ищет новые ракурсы для своей фотоленты в соцсетях. ФОТО: ПОПОВА Екатерина

Спустя 73 года после тех событий, в 1975 году здесь была открыта скульптурная композиция «Преемственность поколений».

Сейчас самая знаменитая возвышенность Ростова ассоциируется у местных с романтическим местом, куда можно прийти и полюбоваться закатом или рассветом, а еще посмотреть на город с высоты птичьего полета. С этой точки открывается панорамный вид на Ростов: виден железнодорожный мост, высотки, бизнес-центры, купола кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. А еще периодически слышен гул проносящихся поездов. В такие моменты ощущаешь себя героем какой-нибудь киноленты.

Кстати, здесь частенько можно встретить и влюбленных, которые сидят на траве, любуются закатом и делают селфи. Да и собачников - хоть отбавляй. Вот дедушка с внучкой под лучи заходящего солнца выгуливает пса породы бишон-фризе. А вот две девушки решили сократить дорогу домой через памятник.

Эту смотровую площадку оценят те, кто ищет новые ракурсы для своей фотоленты в соцсетях. А, если еще и поиграть с фильтрами и эффектами на фото, то удастся набрать несколько десятков, а то и сотник лайков.

КРАСИВО, НО ГРЯЗНО

Для тех, кому ехать до Железнодорожного района далеко, есть альтернатива – смотровая площадка на проспекте 40-летия Победы, 320/2. Эта точка идеально подойдет жителям микрорайона Александровка.

Из центра города до этого дивного места доехать можно автобусами № 55 и № 82. Но учтите, ехать придется час с небольшим. Выходить следует на остановке 40 лет Победы, дом 99. Затем переходим дорогу и идем 260 метров через гаражи.

Виды со смотровой площадки в Александровке напоминают картины в стиле импрессиониста Клода Моне. ФОТО: ПОПОВА Екатерина

Навигатор нас приводит к строящемуся храму святых Жен Мироносиц на краю склона. Здесь-то и открывается великолепный вид на левый берег Дона и аксайский мост. А по склону в разнотравье летают пчелы и стрекозы. Особенно красиво здесь становится под заходящие лучи солнца. Когда растительность склона озаряется золотым светом. А в небе плывут перистые облака. Фото выходят отменные в стиле художников импрессионистов. Словно и не снимок на телефоне вовсе, а настоящий шедевр в акварельных красках.

Но есть в этом месте один недостаток – слишком много мусора. И из-за строительства дорога на смотровой площадке разрыта. Да и спуск от часовни к самой площадке очень крут. Здесь без кроссовок никак не обойтись. Полюбоваться природными красотами сюда захаживают ребятишки, а жильцы близлежащих многоэтажек выгуливают своих четверолапых хвостиков.

ЗАКАТ НА ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ

Ну и какие закаты без Ворошиловского моста? Так как лифты на мосту не работают в будни, идти придется пешком. Сразу скажем, чтобы сфотографировать заходящее солнце, идти надо по правой стороне моста. Так как на этой стороне заходит солнце.

И пока вы будете неспешно прогуливаться под звук проезжающих машин по этому самому узнаваемому символу Ростова, заодно перейдете из Европы в Азию. Так как мост является границей между двумя частями света.

Провожать заходящее солнце лучше на правой стороне Ворошиловского моста. ФОТО: ПОПОВА Екатерина

Раз уж решили идти по Ворошиловскому мосту, можно заглянуть и на левый берег Дона, а точнее на пляж. Ведь и здесь можно насладиться заходящими лучами августовского солнца.

Пока отдыхающие плещутся в Дону, а рыбаки забрасывают удочки, включаем камеру и делаем не только фото, но и снимаем сторисы с шумом волн. Вечерние виды на пляже и правда великолепны. А Дон под вечернюю зарю окрашивается в цвет сусального золота.

А на левом берегу какая красота! ФОТО: ПОПОВА Екатерина

Возвращаясь обратно на правый берег, заглянем и на набережную, чтобы проводить почти зашедшее солнце и встретить восход луны. К слову, под вечер на набережной активизируются комары, которые так и липнут к отдыхающим. Особенно много этих кровопийц возле фонарей.

Закат проводили, можно и луну встретить. ФОТО: ПОПОВА Екатерина

Ну и последней нашей точкой становится смотровая площадка на улице Нижнебульварной, 14. В этом месте открывается великолепный вид на Левбердон и на белоснежный стадион.

Если вечером идете мимо набережной, можно заглянуть на смотровую площадку на улице Нижнебульварной, 14. ФОТО: ПОПОВА Екатерина

Где встречать рассвет или закат, выбирайте сами, главное – хорошо зарядите телефон, что на всю красоту хватило.

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