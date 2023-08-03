Спасли Мариуса и Минерву из темницы: В Краснодаре женщина держала краснокнижных хищников в гараже

Диких краснокнижных кошек заперли в темном гараже. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительницу Шахт Ростовской области оштрафовали за то, что она держала двух диких кошек — сервалов — в гаражном боксе. Экзотических животных стоимостью 100 тысяч рублей у нее изъяли, а после женщину осудили. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

ВМЕСТО ВОЛЬЕРА — ТЕМНЫЙ ГАРАЖ

Как рассказали в суде, в феврале этого года женщина, временно переехавшая из Шахт в Краснодар, приобрела через популярную платформу интернет-объявлений двух диких сервалов.

Как объясняют специалисты, эти представители семейства кошачьих достигают метра в высоту и более, хвост — 40 сантиметров. Обитают на африканском континенте. Степная кошка охотится в кустах и траве, а ее добычей становятся даже мелкие антилопы. То есть держать такое животное в качестве обычной домашней мурки — опасно. Не зря же в России сервалов, рожденных после 1 января 2020 года, содержать в частных руках в доме или в квартире запрещено по закону.

Жить бок о бок с опасными кошками женщина не стала и арендовала для них гаражный бокс. Приходила туда только покормить питомцев и убрать за ними.

Когда об этом узнали стражи правопорядка, то нагрянули с проверкой. На оперативных съемках было видно, что животные жили в темном помещении, где совершенно нельзя говорить о каком-то соответствии необходимым условиям содержания диких животных. Гаражный бокс - из металла, и летом в закрытом помещении было бы невыносимо жарко и душно.

Хозяйка же не смогла предъявить какие-либо документы на животных кроме свидетельств о вакцинации с именами Мариус и Минерва.

100 ТЫСЯЧ ЗА КОТИКА И КОШКУ

Владелица лишь пояснила, что купила диких кошек за 100 тысяч рублей и держала их в гараже, пока для них не был готов вольер. Шла ли речь о попытке разведения котят, не уточняется.

- Рассмотрев материалы, суд признал женщину виновной по административной статье «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений» и назначил штраф в размере четырех тысяч рублей с конфискацией сервалов. Животные изъяты и переданы в «Сафари Парк», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе судов.

Напомним, дикие сервалы занесены в Красную книгу со статусом «вид, находящийся под угрозой». То есть эти животные охраняются международными договорами Российской Федерации.

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