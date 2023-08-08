Пляжный волейбол, стритбол и гонки на «Драконах»: куда сходить в Ростове на День физкультурника 12 августа 2023

Ростовчане смогут поболеть за свою команду в уличных видах спорта. Фото: пресс-служба администрации Ростова

День физкультурника 12 августа 2023 года в Ростове-на-Дону пройдет ярко, насыщенно и спортивно, обещали городские власти. Жителей и гостей донской столицы ждут соревнования по самым разным видам порта — от стритбола до гонках на «Драконах». О главных спортивных событиях рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Центр спортивного притяжения в Ростове 12 августа придется на левый берег Дона, главные спортивные события развернутся на гребном канале «Дон».

- Здесь состоятся соревнования, мастер-классы, турниры по пляжному волейболу и стритболу, паркуру и ВМХ, мини-футболу и бадминтону, гонкам на лодках «Дракон» и многое другое, - рассказал сити-менеджер.

А украшением Дня физкультурника станет Большой водный парад представителей всех видов гребного спорта.

- Приглашаю ростовчан стать участниками или зрителями главного спортивного праздника лета! - позвал жителей города Алексей Логвиненко.

Публикуем подробное расписание.

Гребной канал «Дон»

7.00 — разминка для любителей йоги;

забег клуба «Ростов Дон бегущий» вокруг Гребного канала;

9.00 — старт большого детского и студенческого турниров по мини-футболу;

начало соревнований по пляжному волейболу;

турнир по стритболу;

10.00 — Большой водный парад представителей всех видов гребного спорта;

10.00 — Открытие спартакиады госслужащих;

10.00 — 18.00 — Большой праздник «Уличная классика» по паркуру, ВМХ, бадминтону и другим уличным видам спорта;

19.00 — Ночные турниры среди взрослых спортсменов по стритболу, мини-футболу и пляжному волейболу.

Парк «Левобережный»

10.00 — Турнир по регболу (баскетбол по правилам регби).

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