«Сердце разорвется от счастья!»: ростовчанин поставил мировой рекорд по дальности прыжка с кувырком

Акробат Александр Миронов установил мировой рекорд. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

8 августа в центре Ростова на Театральной площади акробат Александр Миронов поставил мировой рекорд по дальности прыжка в длину кувырком вперед, пролетев таким образом пять метров семьдесят сантиметров.

Со стороны прыжок напоминал полет настоящего супермена. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

«ПО СПОРТИВНОМУ ЛОВКО И ЧЕТКО»

- Поставить мировой рекорд я задумал примерно месяц назад, - делится впечатлениями мужчина. - По сути, сам прыжок длится всего пару секунд, сложнее оказалась подготовка к нему. Но раз уж взялся за работу, то сделать ее нужно было по-спортивному: быстро, ловко и четко.

В течение нескольких недель Александру предстояло решить сразу несколько задач. Первая - с площадкой, ведь установить огромную дорожку в самом центре главной площади города - не шутки.

Событие произошло прямо в центре Театральной площади. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

- К счастью, друг помог составить обращение в администрацию и уже через несколько дней со мной связались из Пролетарского района, - вспоминает собеседник. - Согласовали дату, время и точную локацию. Оставалось подготовить все остальное. Вот уж, где пригодились старые добрые цирковые этюды! Прыгал от точки до точки - то баннер найди, то дизельный генератор, то дорожку с матами. Еще и добавлялись ежедневные тренировки. Поэтому без чемпионского настроя в таком деле никуда.

Отец спортсмена во всем помогал ему. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

СЫН - НАША ГОРДОСТЬ

- Семья, друзья, коллеги - каждый помогал, чем мог. Многие знают, что спорт - это вся моя жизнь, - делится мужчина. - А начинался наш «роман» с акробатикой в далеком 1994 году. Тогда, родители привели меня на первое занятие, потому что нужно было направить детскую энергию в нужно русло. Увидев, как местные ребята круто прыгают, делают «колесо» и кувырки, я захотел так же.

- И, вот, спустя 25 лет, наш мальчик стоит на пороге своего рекорда, - делится впечатлениями отец спортсмена Сергей Миронов. - Я не удивлен: только перестал ползать, сразу записали его в спортивную секцию. Вместе с мамой наблюдали, как наш Сашка делал «первые шаги» в спорте. Все это очень волнительно. Вот и сейчас пришли на Театральную площадь, чтобы подбодрить и помочь, ведь сын - наша гордость.

Спортсмен продемонстрировал несколько прыжков в длину кувырком вперед. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

ЖДЕМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Услышав слова отца, Александр смущенно покраснел.

– Такая мощная поддержка безусловно приятна, - признался он. - Сейчас моя цель - поставить рекорд по дальности прыжка в длину кувырком вперед. До этого момента максимум достигал 4,5 метра, теперь хочу сделать пять и более.

Сегодняшний прыжок будет детально снят на фото и видео. Все это приложим в дополнительном письме. Мы уже связались с двумя крупнейшими рейтинговыми площадками: несколько дней ждем обратной связи от Книги рекордов России, а отклик от Книги рекордов Гиннесса должен прийти в течении 30 дней.

По словам чемпиона, комиссия может внести свои организационные замечания. В таком случае, нужно будет повторить успех:

- Примерно 19-20 августа планирую сделать открытую тренировку возле Публичной библиотеки. Участие в ней смогут принять абсолютно все - от мала до велика. Кстати, возможно именно там и придется сделать повтор рекорда, так что будет весело и познавательно.

Поддержать Александра пришла любимая дочь Кира.

«Я СДЕЛАЛ ЭТО!»

Кроме родителей, поддержать спортсмена пришла дочь Кира, друзья и ученики. И даже аномальная жара в +42 градуса не стала преградой для рекорда. Отработав пару тренировочных кувырков, Александр был готов. На счет один, два, три - стартовал.

Какие-то доли секунд и кажется, что спортсмен парит над небом - получилась целая акробатическая программа в воздухе. А приземлившись, молодой человек глубоко вдохнул и, затаив дыхание, выкрикнул: «Я сделал это! Пять метров семьдесят сантиметров! Сердце сейчас разорвется от счастья!».

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