Спортсмен из Ростова установил мировой рекорд по дальности кувырка вперед

Ростовчанин является чемпионом России, Европы и Мира Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В Ростове-на-Дону инструктор по акробатике Александр Миронов побил мировой рекорд по дальности прыжка с кувырком в длину. Об этом стало известно сегодня, 8 августа.

Спортсмен поставил рекорд на Театральной площади. Итоговый результат - 5,7 метра. Прежняя наибольшая дальность при выполнении дисциплины составляла 5 метров.

Добавим, Александр Миронов занимается акробатикой с 4 лет. Сначала ростовчанин выступал сам, в том числе в программах Цирка дю Солей, а теперь уже более 10 лет тренирует других. Он является чемпионом России, Европы и Мира по прыжкам на акробатической дорожке.

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