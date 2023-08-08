Тропические ливни ожидаются в Ростовской области 10 августа

На Дону в ближайшие дни ожидаются осадки с грозами Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 10 августа, на территории Ростовской области могут пройти тропические ливни. Об этом предупреждают в Гидрометцентре России.

- В Ростовской области 8-9 августа ожидается жара до +42 градусов, 10 августа - сильный дождь, гроза, - говорится в сообщении.

Большое количество осадков также обещают в Псковской, Оренбургской, Иркутской, Запорожской, Херсонской, Томской областях, а также в Бурятии и Приморском крае.

Добавим, по данным Ростовского гидрометцентра, 9 и 10 августа на Дону возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер будет западным и северо-западным с переходом на северо-восточный и восточный до 12-14 м/с и 15-20 м/с. Днем воздух должен прогреться до +31-36, местами до +38 градусов.

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