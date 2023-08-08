За день в автобусах Ростова нашли 22 нарушения, плохо работали кондиционеры

Рейд провели на остановках Центрального рынка и Привокзальной площади Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону во время рейда по общественному транспорту за один день обнаружили 22 нарушения, 8 из которых касались температурного режима в салонах, сообщают городские власти.

По данным мэрии, проверку провели на остановках Центрального рынка и Привокзальной площади. Специалисты осмотрели маршруты, курсирующие в центре, на Западном, Северном, в Новом Поселении, Александровке и на территории Военведа.

Недочеты выявили в машинах четырех перевозчиков.

- В отношении транспортных компаний применены меры гражданско-правовой ответственности в соответствии с условиями муниципальных контрактов, - подчеркнули в администрации Ростова-на-Дону.

Жителей и гостей донской столицы просят сообщать о неисправных или отключенных кондиционерах в общественном транспорте. Звонить следует в Центр управления пассажирскими перевозками. Оператору потребуются регистрационный номер ТС (бортовой номер), дата и время поездки.

АЛЛО!

Телефон кол-центра Городского центра управления пассажирскими перевозками: 8-800-222-76-76 (звонок бесплатный);

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