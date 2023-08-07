В Ростове-на-Дону жителям 384 домов вернули горячую воду

К работам на коммуникациях привлекли 11 бригад специалистов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону к 7 августа горячую воду вернули жителям 384 домов, подключенных к Центральной котельной. Об этом сообщили в компании «Ростовские тепловые сети».

- По мере выполнения ремонтных работ на тепловых сетях производится дальнейшее подключение потребителей, - говорится на сайте «РТС».

Напомним, на прошедших выходных городские власти рассказали, что без горячей воды до 12 августа могут остаться 363 многоквартирных дома. Также отмечалось, что к работам на коммуникациях привлекли 11 бригад специалистов.

Напомним, отключение горячего водоснабжения связано с гидравлической опрессовкой теплосетей и ремонтом котельных. Эти работы необходимы для подготовки города к отопительному сезону.

Ростовчан просят быть осторожными в случае обнаружения течи и размывов грунта. К таким местам нельзя подходить, следует сразу же звонить в круглосуточную диспетчерскую.

АЛЛО!

Телефон круглосуточной диспетчерской: (863) 234-89-44;

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