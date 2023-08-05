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НовостиОбщество5 августа 2023 12:59

В 363 ростовских домах не будет горячей воды почти до середины августа

Неполадки устраняют сразу 11 бригад коммунальщиков
Анна ШИЛЯЕВА
Коммунальные службы окончат работы к 12 августа. Фото: пресс-служба городской администрации

Коммунальные службы окончат работы к 12 августа. Фото: пресс-служба городской администрации

В донской столице во время гидравлических испытаний теплосетей были обнаружены серьезные дефекты, сообщили в администрации города. Чтобы их устранить, в 363 многоквартирных домах пришлось отключить горячую воду.

- Сегодня, 5 августа, замглавы администрации города по ЖКХ Валентин Кукин выехал на места устранения дефектов, - прокомментировали в мэрии.

Ремонтные работы ведут сразу 11 бригад коммунальщиков. Планируется, что горячая вода появится в домах 12 августа.

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