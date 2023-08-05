В Ростове жители Военведа остались без электричества

Жители Октябрьского района Ростова остались без света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице жители Военведа уже несколько суток страдают от отключения электроэнергии.

Проблемы начались еще третьего августа, в четверг. Четвертого августа ситуация повторилась, при этом свет пропал и в домах, расположенных на других улицах района.

Энергетики сообщили, что к субботе, 5 августа, неполадки устранят. Однако и сегодня у жителей Военвевда возникли и проблемы с отключением электроэнергии.

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