В Ростове-на-Дону 4 августа десятки домов останутся без электричества

Причиной отключений стали технические и ремонтные работы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону 4 августа в некоторых районах города ожидается отключение электричества. Об этом сообщили на сайте Донэнерго.
В пятницу, 4 августа, отключения запланированы с 9 до 17 часов по адресам: просп. Коммунистический 43, 43/1, 55, 43/4; ул. Города Ле-Ман 5а; ул. Мичуринская 201/16.
В этот же день с 9 до 16 будут обесточены дома по адресам: на пл. Круглая 1; ул. Товарищеская 1-55, 2-44; ул. 3-я Кольцевая 1-17, 2-20; ул. Спартаковская 1-23, 2-24; пер. Старобельский 1-29, 2-10; ул. Ленинградская 2-20, 9-21; ул. 2-я Баррикадная 4-58; просп. Стачки 20/10.
Причиной отключений стали технические и ремонтные работы.
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