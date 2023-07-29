Массовые отключения электричества ожидаются в Ростове с 31 июля по 6 августа

Энергетики временно обесточат дома в разных районах донской столицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электричества в Ростове-на-Дону планируют в период с 31 июля по 6 августа 2023 года. Об этом предупреждает компания «Донэнерго». График опубликовали на сайте компании.

31 июля:

Рыбный, 2-22, 1-9, Собино, 2-78, 3-79, Депутатская, 1/8, 3, 2-24, Минераловодская, 6-46, 1-59, Никитина, 2-24, Республиканская, 2-64, 7-53, 1-я Круговая, 1-13, 2-10, 2-я Круговая, 1-15, 4-18, Парижской Коммуны, 49-51, 60-62, Плеханова, 23-83, 70-122, Стачки, 79-153, 76/26;

1 августа:

Спартаковская, 20, 25, Дунаевского, 17, Стачки, 20-28, Дунаевского, 1-17, 2-24, 19, 25, 27, Сакко и Ванцетти, 1-43, Стачки, 26/1, 30, Спартаковская, 20, Ильменский, 1-37, 2-36. Волочаевский, 1-35, 2-32, Татарская, 47-61, 50-62;

2 августа:

Артемовская, 1-25, 2-22, 1-я Володарского, 1-23, 2-22, 2-я Володарского, 31-85, 18-74, Гастелло, 17-37, 20-36, Горбачева, 1-43, 2-20, Днепростроевская, 47-77, 58-94, Интернациональная, 1-39, 10-40, Литвинова, 21-41, 32, 32 А;

3 августа:

Коммунистический, 27, 27/2, 27/3, 27/4, 27 В, 27/7, 27/8, 2-я Краснодарская, 78/1, 80/14, Волгодонская, 1/177, Промежуточная, 27-31, 29 А, 30-32, Стачки, 160, 164-168, 178, 174/44, Фестивальная, 8;

4 августа:

Коммунистический, 43, 43/1, 55, 43/4, Города Ле-Ман, 5 а, Круглая, 1, Товарищеская, 1-55, 2-44, 3-я Кольцевая, 1-17, 2-20, Спартаковская, 1-23, 2-24, Старобельский, 1-29, 2-10, Ленинградская, 2-20, 9-21, 2-я Баррикадная, 4-58, Стачки, 20/1, Мичуринская, 201/16.

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По некоторым адресам уже восстановили подачу ресурса (подробности)