В Ростове из-за аварии без электричества остались 34 улицы и 8 дачных поселков

Полностью электричество пообещали вернуть к 17 часам 28 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 28 июля, в Ростове-на-Дону из-за аварии на сетях без электричества остались жители более 30 улиц (в основном на Западном), а также 8 садовых товариществ. Эту информацию подтвердили в АО «Донэнерго».

- По многим адресам уже восстановили подачу ресурса, без света остаются еще несколько СНТ. Продолжаются восстановительные работы, - рассказали в диспетчерской службе компании.

Ранее электричество обещали вернуть к 17 часам 28 июля.

Под аварийное отключение изначально попали:

улицы: Осенняя, Главная, Лучистая, Озаренная, Клубничная, Цветная, Оливковая, Цветочная, Светлая, Тюленина, Литовская, Кутузова, Приамурская, Вешенская, Доватора, Прудовая, Чайковского, 1-я Прудовая, Полигонная, Футбольная, Курская, Мачтовая, Лесная, Змеевская балка;

переулки: Котовского, Лунный, Багряный, Радостный, Кронштадский, Ейский, Прибалтийский, Нарвский, Певчий, Томбовский;

садовые товарищества: ДНТ «Геолог», СТ «Авангард-2», ДНТ «Ромашка», СНТ «Донподход», СНТ «Горизонт-10», СНТ «Коммунар», СНТ «Светлый путь», СНТ «Строитель».

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