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НовостиОбщество28 июля 2023 11:11

28 июля в Ростове на улице Доватора приостановили работу МРЭО ГИБДД

Сейчас людям, которые находятся в очереди, сообщают о технических неполадках
Ангелина СКИБА
Работу приостановили из-за отсутствия связи

Работу приостановили из-за отсутствия связи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 28 июля, в Ростове на улице Доватора приостановили работу МРЭО ГИБДД. Информация об этом поступила от регионального отдела пропаганды УГИБДД.

- В связи с отсутствием связи на Доватора, 154 А временно приостановлен прием граждан, - информирует ведомство.

Сейчас посетителям, которые находятся в очереди, сообщают о технических неполадках.

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