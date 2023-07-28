Работу приостановили из-за отсутствия связи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 28 июля, в Ростове на улице Доватора приостановили работу МРЭО ГИБДД. Информация об этом поступила от регионального отдела пропаганды УГИБДД.

- В связи с отсутствием связи на Доватора, 154 А временно приостановлен прием граждан, - информирует ведомство.

Сейчас посетителям, которые находятся в очереди, сообщают о технических неполадках.

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