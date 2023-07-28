Днем 28 июля на Ростов обрушился ливень с грозой

Во время дождя нельзя подходить к деревьям и легким конструкциям Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 28 июля, на Ростов-на-Дону обрушилась непогода. Сейчас ливень с грозой все еще идет в разных районах города.

Дорожных заторов из-за осадков пока нет, но они могут появиться, если стихия продолжится.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Погода», дожди в эти минуты идут не только в Ростове, но и в Батайске, Зернограде, Шахтах, а также в ряде других территорий. Осадки могут продлиться в течение часа.

Напомним, ранее об ухудшении погоды предупреждали синоптики. Всех просят быть предельно осторожными. Во время стихии нельзя подходить к оборванным проводам, деревьям и легким конструкциям, которые могут сломаться под порывами ветра.

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