В Ростове на выходных пройдут дожди, воздух прогреется до +27-29 градусов

Ветер будет юго-западным и западным Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону на выходных, 29 и 30 июля, ожидается переменная облачность, возможны осадки. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Гидрометцентра.

В субботу, 29 июля, обещают дожди с грозами, ночью и утром могут пройти ливни. Ветер будет юго-западным и западным 7-12 м/с, иногда с порывами до 14-18 м/с. Ночью столбики термометров установятся в районе +17-19, днем воздух прогреется до +25-27.

В воскресенье, 30 июля, существенных осадков не прогнозируют. Ветер должен быть юго-западным и западным 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +17-19 градусов, днем она будет достигать +27-29.

Напомним, ранее на Дону сообщалось о возможности грозовых ливней 28 и 29 июля. Непогода может обрушиться на разные районы региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону завершили разработку проекта будущей канатной дороги

Планировку 2-километрового объекта подготовил инвестор (подробности)