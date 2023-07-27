В Ростове-на-Дону разработали проект будущей канатной дороги

Объект собираются протянуть от Театрального спуска до Зеленого острова и Левого берега Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону завершили проект планировки территории под будущую канатную дорогу. Сейчас документацию корректируют. Об этом со ссылкой на городские власти сообщает РБК-Ростов.

- Планировка канатной дороги с благоустройством зон, примыкающих к станциям, разработана инвестором. Выполняется корректировка по замечаниям департамента архитектуры, - сообщили журналистам.

Речь идет о 2-километровой канатке, которую собираются протянуть от Театрального спуска до Зеленого острова и далее на Левый берег. Одну из станций предлагают возвести восточнее стадиона «Ростов Арена».

Напомним, создание объекта ранее предусмотрели в Генплане Ростова-на-Дону. Известно, что планировочные расчеты и сметы до этого собирались представить к 5 июля 2023 года. Предполагаемая стоимость канатной дороги - 3-5 млрд рублей, в эту сумму в том числе входят работы по благоустройству.

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Сейчас обсуждается планировочная документация по объекту (подробности)