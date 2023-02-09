Губернатор сообщил о приостановке проекта канатной дороги в Ростове-на-Дону

Будущая канатная дорога свяжет правый и левый берега реки Дон Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове инвестор взял паузу в рамках проекта строительства канатной дороги, но отказываться от возведения этого объекта власти не собираются. Такое заявление в ходе пресс-конференции озвучил губернатор Василий Голубев.

- Не так давно, вернувшись к канатной дороге, мы понимали, что те, кто готов был участвовать в ее создании, в стороночку, оказались на паузе. Однако мы не отказываемся от этой идеи, и сегодня проходят работы, связанные с планировочной документацией. После того, как они состоятся, естественно, будем говорить об источниках финансирования и, вероятно, о сроках строительства, - пояснил Василий Голубев.

По словам главы региона, возведенная канатка, несомненно, привлечет туристов.

- Совершенно точно это может быть транспортной инфраструктурой. Туристы, приезжая в регион, если там есть канатная дорога, очень быстро ее осваивают. Это очень красиво и эффектно, - отметил Василий Голубев.

Напомним, будущая канатная дорога свяжет правый и левый берега реки Дон. Кабинки пустят от Театрального спуска на смотровую площадку на правом берегу, а затем - на Зеленый остров и левый берег. Ранее в Генплан внесли еще одну возможную остановку, на улице Закруткина.

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