Планировку канатной дороги в Ростове должны завершить до июля 2023 года

Под строительство будущей канатки отвели территорию в 86,06 га. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростове-на-Дону планировку территории для размещения канатной дороги с Театрального спуска на левый берег должны разработать до 5 июля 2023 года. Эту информацию озвучили в городской администрации.

- Работы по подготовке документации по планировке территории должна выполнить компания ООО «ПК Проект» за счет собственных средств, - добавили власти.

Напомним, в феврале 2022 года глава городского департамента архитектуры Глеб Мельников сообщил, что инвестор уже приступил к подготовке проекта планировки и межевания территории. После этого должны начать проектирование самой канатной дороги и всей необходимой инфраструктуры. Итоговые решения представят на общественное обсуждение.

Добавим, под будущий объект отвели территорию в 86,06 га. Общая длина канатки должна составлять около 2 км. Изначально планировали создать четыре станции: две на правом берегу, одну на Зелёном острове и еще одну на левом берегу.

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