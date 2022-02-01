В Ростове к проекту канатки планируют приступить после июня 2022 года

В июле инвестор приступил к подготовке проекта планировки и межевания. Фото: сайт администрации Ростова.

К проектированию канатной дороги в Ростове приступят после завершения планировки и межевания территории. Об этом сообщил глава городского департамента архитектуры Глеб Мельников.

- В июле инвестор приступил к подготовке проекта планировки и межевания. Утверждение документации по линейному объекту планируют во втором квартале 2022 года. После этого можно будет приступить к проектированию канатной дороги и всей необходимой инфраструктуры. Планы представят на общественное обсуждение, - рассказал Глеб Мельников.

Чиновник добавил, что место размещения канатки уже утвердили, она должна соединить Театральный спуск, Зеленый остров и Левый берег Дона. К слову, в будущем также собираются благоустроить площадки около построенных станций.

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