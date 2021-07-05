В Ростове приступают к проектированию канатной дороги

Протяженность будущей канатки - 2 км. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове приступили к проектированию канатной дороги общей протяженностью в 2 км. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Алексей Логвиненко. Об этом сегодня, 5 июля, сообщил сам сити-менеджер на своей странице в Instagram.

- Проектная компания приступает к разработке планировочной и проектной документации, которую представит нам на утверждение к маю 2022 года, - написал Алексей Логвиненко.

Чиновник также уточнил, что речь идет о 4 станциях, 2 из которых будут находиться на правом берегу Дона. Еще одну промежуточную - оборудуют на Зеленом острове. Конечная точка будет находиться на левом берегу восточнее стадиона «Ростов-Арена».

- В дальнейшем, с учетом перспектив развития левобережной зоны, будут рассмотрены предложения по продлению канатки, - пообещал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Ранее градоначальник заявил, что на строительство канатной дороги «могут выйти уже в конце следующего года, максимум в 2023 году».

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