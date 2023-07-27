В Ростовской области грозовые ливни пройдут в конце недели, 28 и 29 июля

Во время стихии нельзя подходить к деревьям и любым легким конструкциям Фото: Михаил ФРОЛОВ

28 и 29 июля в Ростовской области местами ожидаются ливни с грозами, градом и усилением ветра западной четверти до 20-25 м/с. Действует штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Жителям Дона в случае ухудшения погоды нужно быть осторожными. На улицах во время стихии нельзя подходить к деревьям, рекламным щитам и любым легким конструкциям, которые могут сломаться.

Опасно находиться рядом с оборванными проводами. При перепадах электричества в домах следует отключать электроприборы. Сообщить о каком-либо происшествии или попросить о помощи можно по номеру «112».

Напомним, о непогоде ранее предупреждали синоптики Ростовского гидрометцентра. Специалисты отметили, что в указанный период ожидаются осадки и резкое понижение температуры. Перепад между дневными значениями начала и конца недели может составить от 9 до 12 градусов.

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