29 июля в Ростовской области проведут фестиваль «Таганрог пассажирский»

В Петровском квартале откроют ярмарку, фотозону и площадку для отдыха Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 июля фестиваль «Таганрог Пассажирский» откроют для жителей и гостей приморского города. Сообщение об этом опубликовали в группе VK творческого пространства «Арт Школа».

Гуляния состоятся с 10 до 20 часов в Петровском квартале. Будут работать ярмарка, фотозона и площадка для отдыха.

Организаторы также подготовили развлекательную программу. Например, состоятся открытый урок по объемной лепке и мастер-класс по шелкографии. Проведут «культурный базар» с Петром Шолоховым, Софьей Андрющенко и Дэном Зозулей.

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