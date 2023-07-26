В Таганроге михайловский железнодорожный переезд пообещали открыть к концу года

Средства на ж/д переезд должны выделить из инвестиционной программы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге к концу 2023 - началу 2024 года планируют открыть михайловский железнодорожный переезд. Об этом на выездном совещании отчитались перед первым заместителем председателя Совета Федерации России Андреем Яцкиным.

Напомним, сейчас микрорайон Таганрога отделен от города железнодорожной линией, и его жители вынуждены добираться до центра через федеральную трассу.

- Принято решение открыть железнодорожный переезд, выделить из инвестиционной программы РЖД соответствующие средства. Все служб - ГИБДД, министерство транспорта, дорожники, электрификация - сработали единовременно таким образом, чтобы к концу текущего - началу следующего года переезд был открыт. Мы такую задачу перед собой поставили, - подчеркнул Андрей Яцкин.

Сенатор в ходе объезда Таганрога также осмотрел два участка, подлежащих комплексному развитию территорий. После этого, уже на заседании рабочей группы, рассмотрели вопросы о реконструкции рощи «Дубки» и переносе Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России с площади Морского вокзала.

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