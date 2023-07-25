Людмилу Сагайдачную назначили на пост начальника УЖКХ Таганрога

Новое назначение подтвердили в администрации Таганрога Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге Людмилу Сагайдачную назначили на пост начальника управления ЖКХ после отставки Валерия Каргаева. Информацию об этом подтвердили местные власти.

Известно, что ранее специалист работала в таганрогском управлении социальной защиты населения, а с 2017 по 2021 год занимала руководящие должности в ПАО «ТАНТК имени Бериева».

Также в разные периоды Людмила Сагайдачная была ведущим экономистом, заместителем начальника финансово-экономического отдела МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» и заместителем директора по экономическим вопросам МБУ «Благоустройство».

Имеет высшее образование, окончила Ростовский государственный университет по направлению «Экономическая теория».

Напомним, ранее заместителем главы администрации Таганрога по организационно-правовым и кадровым вопросам стала Екатерина Громыко. Кроме того, посты заместителей сити-менеджера покинули Алексей Санин и Василий Остряков.

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