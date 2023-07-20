Екатерину Громыко назначили на пост заместителя главы администрации Таганрога

Екатерину Громыко приступит к работе с 20 июля 2023 года. Фото: сайт администрации Таганрога

В Таганроге заместителем главы администрации города по организационно-правовым и кадровым вопросам назначили Екатерину Громыко. Информацию об этом можно найти на сайте мэрии.

Управленец должна приступить к исполнению обязанностей с 20 июля 2023 года, то есть с сегодняшнего дня.

Екатерина Громыко до нового назначения занимала пост начальника отдела правового обеспечения городской думы Таганрога.

Еще раньше специалист была руководителем юридического отдела таганрогской администрации, а также работала в СП № 2, горбольнице скорой медицинской помощи. Имеет высшее образование, окончила Ставропольский государственный университет по направлению «Юриспруденция».

Екатерина Громыко стала заместителем сити-менеджера после отставки Валерия Зелинского.

Напомним, в администрации Таганрога также утвердили увольнение начальника городского управления ЖКХ Валерия Каргаева, замглавы по туризму Алексея Санина и замглавы по вопросам транспорта Василия Острякова.

Кроме того, в июне 2023 года городская дума Таганрога также утвердила кандидатуры двух заместителей: первого зама по вопросам экономики Светланы Камбуловой и заместителя по вопросам ЖКХ Егора Долматова.

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