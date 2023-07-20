В Таганроге расчищают реку Большая Черепаха

Сейчас в роще «Дубки» приступили ко второму этапу благоустроительных работ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Таганроге приступили к расчистке реки Большая Черепаха, которая протекает через рощу «Дубки». Расчистка проходит в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов», входящего в нацпроект «Экология». Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Расчищать балку Большая Черепаха стали в начале июля. Уже привели в порядок 400 метров. Подрядчиком уже завершена разработка проектно-сметной документации. Сейчас в роще «Дубки» приступили ко второму этапу благоустроительных работ.

– В Ростовской области в рамках нацпроекта «Экология» ведется расчистка ряда малых рек, в том числе русла реки Большая Черепаха, - отметил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров. – Мероприятия стартовали недавно, планируется восстановить этот уникальный водный объект, протекающий через любимую многими таганрожцами рощу «Дубки», которая станет комфортным местом для отдыха горожан на свежем воздухе.

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