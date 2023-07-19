Сити-менеджер Ростова рассказал о ходе рекультивации полигона ТБО в промзоне

На площадке постоянно ведется производственно-экологический контроль
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал в Telegram о ходе рекультивации полигона твердых бытовых отходов в северо-западной промзоне города. Площадку обустраивают в рамках нацпроекта.
По словам сити-менеджера, специалисты уже сформировали Центральный и Западный отвалы объекта и начали устройство противофильтрационного экрана. Также завезли 63 тысячи кв. метров спецматериала, доставляют суглинистый грунт.
- Экраном, как крышкой, накроют мусор, чтобы защитить его от попадания влаги. Система дегазации обеспечит высушивание тела полигона, и он перестанет выделять негативные вещества в окружающую среду. Параллельно сейчас идет формирование тела Восточного отвала, - сообщил Алексей Логвиненко.
Добавим в работах сейчас используются четыре бульдозера, четыре экскаватора, 26 самосвалов, каток и грейдер.
Городские власти также отмечают, что на площадке постоянно ведется производственно-экологический контроль.
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