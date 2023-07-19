Повышение температуры до +32 градусов прогнозируют в Ростове с 22 июля

Столбики термометров будут постепенно повышаться в ближайшие три дня Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове-на-Дону воздух вновь прогреется до +32 градусов уже с субботы, 22 июля. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра.

Судя по таблице температур, столбики термометров будут на 1-2 градуса повышаться в ближайшие три дня. К пятнице обещают до +31, на выходных - солнце и +32. В начале следующей недели должно быть +28-30 градусов.

Ночная температура в конце этой и начале следующей недели может колебаться от +16 до +20 градусов.

Напомним, сегодня, 19 июля, местами по донскому региону ожидаются ливни с грозами, градом и усилением ветра до 20-24 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

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