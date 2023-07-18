В Ростовской области ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром

Во время стихии лучше держаться в отдалении от деревьев и любых легких конструкций Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром и до конца суток 19 июля в Ростовской области ожидаются ливни с грозами, градом и усилением ветра до 20-24 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.

Спасатели просят всех быть осторожными. Во время стихии лучше держаться в отдалении от деревьев, рекламных щитов и любых легких конструкций, которые могут упасть под порывами ветра.

Нельзя подходить к оборванным проводам. При перепадах электричества в домах нужно отключать все электроприборы. Сообщить о происшествии или вызвать помощь можно по номеру «112».

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