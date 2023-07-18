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НовостиОбщество18 июля 2023 14:08

Затяжные дожди повлияли на качество пшеницы в Ростовской области в 2023 году

При этом относительно количества будущего урожая сохраняются оптимистичные прогнозы
Ангелина СКИБА
Аграрии уже убрали с полей более 3,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур

Аграрии уже убрали с полей более 3,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур

Фото: Виталий ТИМКИВ

Затяжные дожди в Ростовской области повлияли на качество пшеницы, которую сейчас убирают с полей. Об этом рассказали донские аграрии в сюжете программы «Вести. Дон».

Специалисты отметили, что после старта жатвы вынуждены были работать с остановками из-за погодных условий. Сейчас распогодилось, но убирать некоторые участки пока нельзя - на них еще сохраняется влажность, которая мешает эффективному хранению полученных запасов.

Также аграрии сообщили, что часть полей буквально «легли» под натиском непогоды этим летом, в основном в таком состоянии находится яровой ячмень. Кроме того, часть урожая имеет не такие высокие показатели белка и клейковины, как раньше.

- За 60 где-то у нас идет урожайность, но протеин больше 12 не поднимается. Погодные условия сыграли свою роль. Думаю, обильными осадками была вымыта часть азота, что повлияло на качество пшеницы, - прокомментировал глава крестьянского (фермерского) хозяйства Денис Луганцев.

При этом относительно количества будущего урожая прогнозы оптимистичные, и даже есть возможность побить прошлогодний рекорд. Ранее стало известно, что с полей уже убрали более 3,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Обмолотили 806 тысяч га или почти 25 % от общего количества площадей.

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