Аномальный ночной холод ожидается в Ростовской области

Разница при перепаде температур будет составлять от +12 до +22 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Аномальное понижение температуры ожидается в Ростовской области по ночам в ближайшее время. Об этом можно судить по прогнозу синоптиков Гидрометцентра.

Так, 18 и 19 июля в темное время суток столбики термометров должны установиться в районе +14-21 градуса, местами будет до +12 градусов. Возможны кратковременные дожди.

При этом днем температура будет выше, воздух прогреется до +24-29, по югу и востоку до +34. Ветер должен быть в среднем 6-11 м/с.

Добавим, с учетом указанных значений, разница при перепаде ночных и дневных температур будет составлять от +12 до +22 градусов.

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