В Ростове-на-Дону 17 июля ожидается до +28 градусов

На небе не будет ни облачка.
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
В понедельник, 17 июля, в Ростове ожидается ясная и жаркая погода. Об этом говорится на сайте Росгидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, весь день будет стоять солнечная погода, а воздух прогреется до +28 градусов. Вечером же столбик термометра опустится до отметки +16 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью четыре метра в секунду.
А во вторник станет жарче на два градуса. И уже в среду ожидается небольшой дождь.
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