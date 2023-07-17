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НовостиОбщество17 июля 2023 4:02

В Ростове-на-Дону 17 июля ожидается до +28 градусов

Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду
Екатерина ПОПОВА
На небе не будет ни облачка.

На небе не будет ни облачка.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В понедельник, 17 июля, в Ростове ожидается ясная и жаркая погода. Об этом говорится на сайте Росгидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, весь день будет стоять солнечная погода, а воздух прогреется до +28 градусов. Вечером же столбик термометра опустится до отметки +16 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью четыре метра в секунду.

А во вторник станет жарче на два градуса. И уже в среду ожидается небольшой дождь.

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