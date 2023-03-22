Жителям Ростовской области рассказали, каким будет лето 2023 года

Осадков в отдельные периоды ожидается меньше нормы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области синоптики Росгидромета представили вероятностный прогноз на конец весны - начало осени 2023 года. Специалисты считают, что жителей региона ожидает жаркий период с показателями выше нормы в августе и сентябре.

Ожидаемые погодные изменения отразили в средних значениях температуры воздуха и количества осадков. За основу на Дону взяли погоду, которая будет в Ростове-на-Дону.

Так, например, в апреле столбики термометров должны установиться в районе +10 градусов, мае они поднимутся примерно до +17 градусов, и это значительно превысит месячные данные в 2022 году. При этом осадков в мае 2023 года должно быть меньше нормы.

В июне обещают +21 градус. Норма осадков в этот период по области составит 60 мм. В августе прогнозируют до +23 градусов, в сентябре - до +17. Возможен дефицит дождей, сумма осадков и в августе, и в сентябре 43 мм.

- Анализ климатических данных и прогностических разработок, выполненный в Гидрометцентре России, позволяет с вероятностью в 65-70 % сделать вывод, что на большей части территории страны в апреле-сентябре 2023 года ожидается температурный режим около и выше средних многолетних значений, - резюмировали синоптики.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 и 23 марта на Дону ожидается до +20 градусов. К слову, ранее стало известно, что синоптикам теперь станет сложнее предсказывать погоду. После разрыва связей с недружественными странами иностранное оборудование могут заменить ручными расчетами.

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