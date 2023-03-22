Жители Ростовской области начали заражаться неуязвимым для антибиотиков туберкулезом

Жителям Дона рекомендуют проходить диспансеризацию и флюорографию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области начали регистрировать случаи заболевания людей неуязвимым для антибиотиков туберкулезом. Эту информацию газете «Наше Время» подтвердила врач высшей категории, заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 10 Ростова-на-Дону Татьяна Глухова.

По словам специалиста, за последние десятилетия возбудитель туберкулеза эволюционировал, и теперь иногда проявляет устойчивость к медикаментам.

При этом новые формы недуга - их бывает около 30% от всех выявленных случаев - адаптируются к лекарствам намного быстрее, чем разрабатывают новые поколения препаратов.

Устойчивый туберкулез опасен своей незаметностью на ранних стадиях. Пока носитель ни о чем не подозревает происходит развитие болезни, которая может привести к летальному исходу.

Медики считают, что предотвращать распространение новой формы туберкулеза можно с помощью строгого контроля за лечением каждого зараженного.

Защищают от туберкулеза:

- прививка БЦЖ, а также ежегодные пробы Манту;

- диспансерное наблюдение и прохождение флюорографии;

- нужно укреплять иммунитет, хорошо питаться, исключить вредные привычки, сразу же лечить любые заболевания и вести здоровый образ жизни.

Добавим, по данным ВОЗ, около трети всех людей на Земле инфицированы микобактериями туберкулеза, но болезнь развивается только у некоторых инфицированных. В группе риска находятся маленькие дети, пожилые, а также люди с иммунодефицитом. Сюда же входят те, кто живут в сырых и холодных помещениях или часто переохлаждаются.

Туберкулез поражает легкие. Также под воздействие микобактерий могут страдать костная ткань, суставы, кожа, мочеполовые органы и глаза. Болезнь передается воздушно-капельным путем, но возможно и бытовое или пищевое заражение, например, через продукцию от больных животных.

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