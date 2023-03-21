В Ростовской области планируют создать отделение РАН с участием новых регионов. Фото: donland.ru Фото: Фото из соцсетей

Губернатор донского региона Василий Голубев поддержал идею создания единого научного центра РАН на юге России, сообщается на сайте правительства области.

Площадкой для формирования Центра готова стать Ростовская область.

По словам Василия Голубева, создание южного отделения позволит объединить усилия ведущих научных объединений Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и новых регионов России. Таким образом, планируется основать единое научное и образовательное пространство.

Для этого необходимо объединиться с образовательными учреждениями новых территорий, сформировать госзадание и обновить материально-техническую базу.

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