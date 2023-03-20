В Ростовской области в ближайшие дни воздух прогреется до +20 градусов

22 марта днем ожидается +10-15, по югу и востоку +18 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в ближайшие дни ожидается теплая погода, местами воздух прогреется до +20 градусов. Такой прогноз опубликовали на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

21 марта в темное время суток будет +3-8, при прояснениях около 0, в светлое время суток - примерно +9-14 градусов, по югу и востоку до +19. Ветер - 4-9 м/с.

22 марта обещают облачность с прояснениями, в отдельных местах - умеренные дожди. Ночью столбики термометров установятся в районе +5-10, днем ожидается +10-15, по югу и востоку +18. Ветер - 2-5 м/с.

23 марта должно быть без существенных осадков. Ночью термометры покажут +5-10 градусов, при прояснениях 0, днем - около +11-16, по югу региона температура поднимется до +20. Ветер - 2-5 м/с.

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