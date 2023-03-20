В Таганроге 20 марта ожидается до +11 градусов

К вечеру синоптики прогнозируют ясную погоду
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Таганроге в начале рабочей недели синоптики прогнозируют до +11 градусов. Об этом сообщили специалисты «Гисметео».
В понедельник, 20 марта, днем в городе температура воздуха составит +9...+11 градусов. Большую часть дня в Таганроге ожидается пасмурная погода. К вечеру синоптики прогнозируют ясную погоду, а столбики термометров покажут до +10 градусов.
Отметим, что 21 марта в городе преимущественно будет солнечно, а воздух прогреется до +10.
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