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НовостиОбщество20 марта 2023 7:41

В Таганроге 20 марта ожидается до +11 градусов

Большую часть дня в городе будет пасмурно
Лейла МИРИШОВА
К вечеру синоптики прогнозируют ясную погоду

К вечеру синоптики прогнозируют ясную погоду

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Таганроге в начале рабочей недели синоптики прогнозируют до +11 градусов. Об этом сообщили специалисты «Гисметео».

В понедельник, 20 марта, днем в городе температура воздуха составит +9...+11 градусов. Большую часть дня в Таганроге ожидается пасмурная погода. К вечеру синоптики прогнозируют ясную погоду, а столбики термометров покажут до +10 градусов.

Отметим, что 21 марта в городе преимущественно будет солнечно, а воздух прогреется до +10.

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(Подробности)