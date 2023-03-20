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НовостиОбщество20 марта 2023 4:03

В Ростове прогнозируют потепление в понедельник 20 марта

Столбики термометров достигнут отметки в +17
Полина ШЕВЧЕНКО
В Ростове прогнозируют потепление .

В Ростове прогнозируют потепление .

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В понедельник, 20 марта, ростовчанам прогнозируют пасмурную с прояснениями погоду. Об этом сообщает Росгидрометцентр.

Днем столбики термометров достигнут отметки в +15-17 градусов. Северо-восточный и восточный ветер разовьет скорость 6-11 метров в секунду.

Существенных осадков сегодня не ожидается.

Уже на текущей неделе синоптики прогнозируют потепление до +20. Однако в середине следующей ожидается небольшое похолодание до +13 градусов. С 28 марта столбики термометров снова поползут вверх.

Ранее начальник гидрометцентра Елена Назарова сообщила, что первый месяц весны не будет отличаться аномалиями по температурному режиму и количеству осадков.

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