В Ростове прогнозируют потепление в понедельник 20 марта

В Ростове прогнозируют потепление . Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В понедельник, 20 марта, ростовчанам прогнозируют пасмурную с прояснениями погоду. Об этом сообщает Росгидрометцентр.

Днем столбики термометров достигнут отметки в +15-17 градусов. Северо-восточный и восточный ветер разовьет скорость 6-11 метров в секунду.

Существенных осадков сегодня не ожидается.

Уже на текущей неделе синоптики прогнозируют потепление до +20. Однако в середине следующей ожидается небольшое похолодание до +13 градусов. С 28 марта столбики термометров снова поползут вверх.

Ранее начальник гидрометцентра Елена Назарова сообщила, что первый месяц весны не будет отличаться аномалиями по температурному режиму и количеству осадков.

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