В конце марта в Ростовскую область придет потепление до +20

Третья декада марта порадует дончан весенним теплом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области в конце марта прогнозируют потепление. Об этом сообщается на сайте ростовского гидрометцентра.

20 марта в донском регионе будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди. Ночью и утром местами возможен. Ветер восточный и северо-восточный с порывами до 5 — 10 метров в секунду. 21 марта его скорость не изменится, но направление поменяется на юго-западное и западное. Ночью термометр будет показывать от +5 до +10, при прояснениях — до 0. Днем температура может подниматься до +10 — +15 градусов. По югу и востоку прогнозируют до 20 градусов тепла.

По данным Gismeteo, в середине следующей недели ожидается небольшое похолодание до +13 —+11 градусов. Однако с 28 марта столбики термометров снова поползут вверх. В последние дни месяца тепло будет сохраняться, но возможны небольшие осадки.

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