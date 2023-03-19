Переменчивую погоду прогнозируют на новой неделе в Ростовской области

В отдельные дни возможны дожди. Фото: Евгения ГУСЕВА

Переменчивую погоду прогнозируют в Ростовской области с 20 по 24 марта. Публикуем прогноз погоды на новую неделю.

20 марта в регионе местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Порывы ветра могут достигать 5 — 10 метров в секунду. На термометре будет +10 — +15 градусов, по югу — до +19.

21 марта серьезных осадков не ожидается. Температура воздуха будет составлять от +11 до +16 градусов. Скорость ветра снизится до 4 — 9 метров в секунду.

22 марта немного похолодает до +13 градусов. Будет почти безветренно — до 2 метров в секунду. В четверг, 23 марта, пройдет дождь. Столбик термометра снизится до +11 градусов.

Уже на следующий день, 24 марта, в донской регион вернется тепло. Специалисты прогнозируют до +15 градусов. Осадков не предвидится. Скорость ветра — около 3 метров в секунду.

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