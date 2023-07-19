23-летний мотоциклист погиб в Ростове на Еременко после ДТП

Водитель мототранспорта умер до прибытия скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Западном в Ростове-на-Дону после ДТП с легковым автомобилем погиб молодой мотоциклист. Об этом рассказали очевидцы.

По словам ростовчан, все произошло вечером 18 июля на улице Еременко, в районе Юридического института. Предварительно, водитель мототранспорта умер до прибытия скорой помощи. Медики, которые приехали на вызов, ничего не смогли сделать и только констатировали летальный исход.

По предварительным данным автоинспекторов, 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ 211002», выезжая с автомойки, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение мотоциклом Kawasaki ZX-6R.

- От освидетельствования на состояние опьянения водитель легковушки отказался, в его отношении составили административный материал, - добавили в УГИБДД.

Добавим, ранее похожая авария произошла в Таганроге. Там, по словам очевидцев, пассажирка мотоцикла Yamaha потеряла ногу во время ДТП с «КамАЗом».

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