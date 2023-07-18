В центре Ростова-на-Дону произошло возгорание в мясном магазине

Причины случившегося сейчас выясняют специалисты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 18 июля, в центре Ростова-на-Дону потушили возгорание в магазине «Мир индейки». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

- Вызов поступил в 13:12. Бригада работала на Московской, 58 Б. Горение локализовали в 13:24, в 13:39 все потушили на площади в 5 кв. метров, - рассказали в экстренном ведомстве.

Известно, что на месте происшествия от МЧС было задействовано 8 человек и 2 единицы техники. Причины случившегося сейчас выясняют специалисты. Пострадавших нет.

Напомним, сегодня же в Ростове-на-Дону потушили возгорание на территории частного дома, на улице Налбандяна.

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Это произошло на открытой площадке (подробности)