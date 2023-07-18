В Ростове на улице Товарищеской сгорело 25 кв. метров мусора

Возгорание произошло на улице Товарищеской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 18 июля, в районе телецентра и Экономического лицея № 14 в Ростове-на-Дону горел мусор. Так в МЧС прокомментировали ситуацию с «пожаром», который ранее заметили жители города.

- Возгорание происходило на улице Товарищеской. Вспыхнул мусор на открытой площадке, всего выгорело 25 кв. метров, - рассказали в экстренном ведомстве.

Напомним, сегодня же в Ростове также потушили возгорание на территории частного дома, который находится на улице Налбандяна.

Сейчас в донской столице и регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Он продлится до 15 октября, до этого момента нельзя разводить костры на природе, палить мусор и сухую растительность.

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