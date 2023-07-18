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НовостиПроисшествия18 июля 2023 7:22

В Ростове в Нахичевани на территории частного дома выгорело 15 кв. метров

Сейчас специалисты выясняют причины возгорания
Ангелина СКИБА
На месте происшествия задействовали 9 человек и 3 единицы техники

На месте происшествия задействовали 9 человек и 3 единицы техники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 18 июля в Нахичевани Ростова-на-Дону потушили пожар на территории частного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по региону.

- В 8:20 бригада выехала на улицу Налбандяна, 28 А. На территории частного дома горело 15 кв. метров. Локализовали пламя в 8:41, ликвидацию объявили в 9:08. Пострадавших нет, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что на месте происшествия от МЧС было задействовано 9 человек и 3 единицы техники. Причину возгорания сейчас устанавливают.

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