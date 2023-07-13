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НовостиПроисшествия13 июля 2023 12:03

16-летний мальчик пострадал в массовом ДТП на трассе М-4 в Ростовской области

Сейчас детали случившегося дополнительно проясняют сотрудники полиции
Ангелина СКИБА
На проезжей части столкнулись четыре автомобиля. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

На проезжей части столкнулись четыре автомобиля. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадал 16-летний мальчик, пассажир одной из машин. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону.

Авария произошла вечером 12 июля. Предварительно, 25-летний водитель Renault Logan не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Toyota Land Cruiser, а также в Hyundai Solaris. Toyota покатилась дальше и зацепила Citroen C5.

После череды столкновений выяснилось, что юный пассажир Renault получил травмы, его увезли в больницу с места происшествия. Сейчас детали случившегося дополнительно проясняют сотрудники полиции.

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