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НовостиПроисшествия13 июля 2023 7:04

В Ростовской области 22-летняя девушка погибла в опрокинувшейся иномарке

Смертельная авария произошла в селе Малокирсановка
Ангелина СКИБА
Машина слетела в кювет ночью. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Машина слетела в кювет ночью. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области 22-летняя девушка погибла после того, как опрокинулся ее автомобиль. Об этом утром 13 июля сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

Смертельная авария произошла около 22:20 в селе Малокирсановка Матвеево-Курганского района.

По предварительным данным, водитель иномарки Lifan на затяжном повороте не справилась с управлением и через встречную полосу слетела в кювет. Машина после этого опрокинулась. Пострадавшая умерла на месте.

Сейчас детали случившегося уточняют сотрудники полиции. Правоохранители просят донских автолюбителей быть предельно осторожными за рулем. Нужно постоянно следить за скоростью. Нельзя совершать резкие маневры.

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Предварительную версию произошедшего уже назвали автоинспекторы (подробности)