В Ростовской области 22-летняя девушка погибла в опрокинувшейся иномарке

Машина слетела в кювет ночью. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области 22-летняя девушка погибла после того, как опрокинулся ее автомобиль. Об этом утром 13 июля сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

Смертельная авария произошла около 22:20 в селе Малокирсановка Матвеево-Курганского района.

По предварительным данным, водитель иномарки Lifan на затяжном повороте не справилась с управлением и через встречную полосу слетела в кювет. Машина после этого опрокинулась. Пострадавшая умерла на месте.

Сейчас детали случившегося уточняют сотрудники полиции. Правоохранители просят донских автолюбителей быть предельно осторожными за рулем. Нужно постоянно следить за скоростью. Нельзя совершать резкие маневры.

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