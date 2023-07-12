Три человека пострадали ночью после массового ДТП в центре Ростова-на-Дону

Авария произошла на улице Красноармеской. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Прошедшей ночью в центре Ростова-на-Дону произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. В этой аварии пострадали три человека, сообщает региональный отдел пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, происшествие зарегистрировали в 22:45 11 июля на улице Красноармейской.

Предварительно, 21-летний водитель Kia Cerato на перекрестке не справился с управлением и врезался во встречную легковушку Lada Vesta и Renault Logan. Renault после этого отбросило назад, на Hyundai Solaris.

- Пострадал 44-летний владелец Renault и его 51-летний пассажир, а также 20-летний пассажир Kia. Сейчас сотрудники полиции выясняют детали произошедшего, - прокомментировали в УГИБДД.

Донских автолюбителей просят быть крайне осторожными за рулем. Нужно постоянно следить за скоростью, боковым интервалом и дистанцией. Нельзя отвлекаться в пути и выполнять резкие маневры.

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Предварительную информацию по происшествию рассказали в УГИБДД (подробности)