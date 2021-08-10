В Ростове от загрязнений очистили 1000 метров русла реки Темерник

В Ростове очистили километр русла реки Темерник Фото: Правительство РО

В Ростове-на-Дону специалисты взялись за очистку реки Темерник после аварийного сброса нечистот. Работы ведутся ежедневно с 9 июля. К настоящему моменту удалось очистить 1000 метров русла. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- В русле высажена эйхорния - растение-илофильтр. Из русла реки Темерник специализированной организацией удалено и вывезено на утилизацию более 2600 кубометров донных отложений. Для проезда техники смонтирован временный переезд, - говорится в тексте сообщения.

Работы ведутся в соответствии с разработанной дорожной картой по ликвидации ущерба, а также недопущения повторения таких ситуаций в будущем. Действия рабочих контролируются межведомственной рабочей группой и министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Сейчас ниже по течению от места расчистки обнаружилось помутнение воды, что связано с производством работ и является временным явлением.

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Власти выявили еще несколько десятков подобных каналов, по которым нечистоты попадали в устье реки.