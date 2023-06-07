Замглавы администрации Таганрога по транспорту уволился

Василий Остряков был замглавы администрации с 1 февраля. Фото: администрация Таганрога.

Заместитель главы администрации по вопросам транспорта — начальник управления транспорта города Таганрога Василий Остряков уволился по собственному желанию. Об этом сообщили в горадминистрации.

Сейчас его обязанности возложили на другого заместителя.

— Пока его обязанности возложены на заместителя по городскому хозяйству Егора Долматова, — отметили в администрации.

Отметим, что Остряков занимал должность заместителя главы с 1 февраля. Долматов в администрации приморского города занимает должность замглавы с 27 января.

Напомним, 6 июня в Таганроге коммунальщики завершили ремонт самотечного коллектора, часть из которого обвалилась. Это позволило возобновить подачу воды в дома горожан.

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